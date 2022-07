La saison d’autocueillette est officiellement lancée au Bas-Saint-Laurent. Il ne faut plus chercher où seront vos prochaines escapades gourmandes, tout se trouve dans le nouveau répertoire (liste et carte) des entreprises d’autocueillette du Bas-Saint-Laurent.

Les gens peuvent profiter de la saison estivale pour se délier les jambes en visitant la magnifique région. De l’est, jusqu’à l’ouest, et en passant par les hauts plateaux, le Bas-Saint-Laurent regorge d’entreprises agricoles prêtes à recevoir des adeptes pour l’autocueillette de fruits et légumes.

Les camerises, les fraises et les framboises sont à l’honneur depuis quelques jours déjà dans la région. Que ce soit pour concocter un dessert à offrir à des convives cette fin de semaine, ou pour préparer les conserves de cet hiver, ces petits fruits vous feront saliver dans les champs et dans votre cuisine. Pour savoir quand seront prêts les prochains fruits et légumes, des calendriers de récoltes sont aussi disponibles dans le répertoire.

«L’autocueillette c’est avoir les mains directement dans la terre, au milieu de magnifiques paysages. C’est une expérience gourmande délicieuse et éducative. Ça permet de comprendre un peu plus le monde agricole, de rencontrer des gens fiers et passionnés et ça favorise les circuits courts. Le plaisir de cueillir et de savourer ses fruits et légumes est donc immense!», mentionne Catherine Côté, chargée de projet en agrotourisme et en tourisme gourmand à la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.

Il est possible de participer au concours qui se déroule présentement sur la page Facebook de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent pour courir la chance de gagner le nouveau livre de Julie Aubé Mangez Local 2, Plus de 60 recettes pour mettre la proximité au menu en tout temps.