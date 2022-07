Un investissement dans l’avenir des finissants de l’École secondaire de Dégelis

C’est en présence de Marie-Pier Thériault, directrice de l’École secondaire de Dégelis et de Marise Chouinard, enseignante, que le maire Gustave Pelletier a remis un chèque de 5 000 $ à verser à des finissantes et finissants de sa communauté sous forme de bourses d’études.

En effet, M. Pelletier accorde une grande importance à l’éducation et il a annoncé qu’il souhaitait investir une partie de sa rémunération annuelle pour encourager les jeunes à poursuivre des études post secondaires et aider à limiter le décrochage scolaire.

Cette démarche ne vise pas les étudiants qui sont déjà récompensés pour leurs performances académiques par des bourses d’études, ou qui proviennent d’un milieu familial aisé. Le but est d’encourager les jeunes qui travaillent fort pour améliorer leurs résultats scolaires, qui font preuve de persévérance, et qui sont issus de milieux plus modestes.

Convaincu que la fierté de la population de Dégelis passe par l’éducation et la réussite de nos jeunes Gustave Pelletier est très heureux d’investir dans leur avenir et, il a également confirmé qu’il désire poursuivre cet investissement en versant 5 000 $ annuellement, soit durant les trois prochaines années de son mandat à la mairie de Dégelis.