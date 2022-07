Un parc 2.0 à Saint-Honoré-de-Témiscouata

Les membres de la Corporation d’aide au développement local ont entrepris de mettre à profit un espace public au cœur de leur village. Dès ce jeudi 7 juillet se tiendra la première édition des Jeudi SHō, des soirées culturelles en plein air qui auront lieu tous les jeudis de l’été.

On retrouve dans le parc une grande fresque réalisée par Sophie Bossé de Créations Sofy Bossé, qui fait office de toile de fond derrière une mini scène, en plus d’une luge géante, créée par Bernard Beaulieu avec l’aide de bénévoles. Un banc original créé par Richard B. Dubé permet d’identifier les divers artisans du projet et ses commanditaires.

D’autres aménagements ont été réalisés ces derniers mois afin de rendre le site plus accueillant et faciliter la tenue des évènements. Le stationnement de l’église devant le Parc facilitera les déplacements.

Ce projet n’aurait pas été possible sans la contribution de bénévoles, particulièrement celle Sylvain April, copropriétaire de l’entreprise LOAC. L’idée de la création d’une luge géante, élément vedette associé aux hivers enneigés de la municipalité, a été lancée il y a plus de quatre ans, et le projet a été bonifié avec le temps par des bénévoles engagés pour leur communauté.