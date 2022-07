Les traversées du NM Peter-Fraser interrompues

Le NM Peter-Fraser, qui assure la liaison entre l’île Verte et le continent, est contraint de demeurer à quai en raison d’un «problème technique» en lien avec les propulseurs. Les traversées prévues pour la journée sont annulées. Il pourrait en être de même pour celles des prochains jours.

Selon Bruno Verreault, conseiller en communications à la Société des traversiers du Québec, la problématique est survenue dans la journée du 5 juillet. Rapidement, des demandes ont été faites au fournisseur afin qu’il puisse corriger la situation le plus rapidement possible.

«Une équipe sera sur place cet après-midi ou demain», a-t-il fait savoir, mercredi avant-midi. «Nous espérons pouvoir reprendre le service avec le NM Peter-Fraser le plus rapidement possible et jusqu’à nouvel ordre, le service sera fait par hélicoptère.»

Selon la ligne téléphonique de la traverse, un service d’hélicoptère est mis en place, entre 8 h 30 et 16 h 30, durant la période de panne du traversier. Des services de navette entre l’héliport de Cacouna et le quai de L’Isle-Verte, et entre l’héliport et Rivière-du-Loup, sont également offerts.

Les heures d’ouverture demeurent de 9 h à 19 h tous les jours.

Plus de détails suivront…