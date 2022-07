La Ville de Rivière-du-Loup débute l’aménagement du parcours d’hébertisme au parc des Chutes

Grand gagnant du budget participatif en 2021, le projet de parcours d’hébertisme proposé par le citoyen louperivois Jean-François Lévesque est en voie de réalisation. Son aménagement dans le parc des Chutes, dans le secteur du verger, a débuté cette semaine avec un relevé de la zone projetée et l’aménagement du site.

«Outre ses nombreux avantages sur le plan de l’accessibilité, le site retenu a été spécifiquement sélectionné pour la très faible valeur de la végétation qui s’y trouve et le peu d’impacts appréhendés d’un tel parcours sur l’écosystème naturel du parc, explique Benoit Ouellet, directeur du Service loisirs, culture et communautaire. Il est primordial pour nous de maintenir au minimum les interventions humaines dans le parc pour conserver sa vocation de forêt urbaine; nous avons donc travaillé de pair avec les experts de la corporation PARC Bas-Saint-Laurent afin de dénicher le meilleur endroit pour l’implantation du parcours tant attendu.»

D’une superficie totale d’environ 560 mètres carrés, le site bénéficiera d’un accès optimal pour les familles qui fréquentent le parc puisqu’il se situe dans un secteur prisé, entre le sentier principal et le sentier de la nature, à proximité des aires de repos et du bloc sanitaire récemment installé. Le choix du site répond ainsi aux besoins et aux préoccupations exprimés par les usagers depuis l’annonce du projet gagnant, notamment sur le plan de la sécurité. Il est également prévu, à terme, de replanter des arbres au pourtour de l’aire de jeu afin d’augmenter le couvert végétal du parcours et d’améliorer l’expérience des futurs utilisateurs.

Rappelons que la Ville a récemment octroyé un contrat d’un peu plus de 80 000 $ à l’entreprise Créations dans les arbres inc. pour la fabrication de modules d’hébertisme. La préparation du terrain ainsi qu’une partie des travaux d’installation seront assurés par des fournisseurs locaux et des intervenants de PARC Bas-Saint-Laurent. Le projet global bénéficie d’une enveloppe de 150 000 $ et la Ville s’est engagée à le réaliser avant la fin de l’année courante.

Lors du vote du public, le parcours d’hébertisme a recueilli un pointage de 756 votes auprès de 1 501 citoyens qui se sont exprimés sur leurs projets préférés, se classant ainsi au premier rang des projets proposés, tant au chapitre des premiers choix que des deuxièmes et troisièmes choix du public.