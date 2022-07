Gabriel Morin remet 20 planches à roulettes à la Ville de Rivière-du-Loup

Le co-propriétaire de Carrefour du camion RDL et de Remorquage STP, Gabriel Morin, a remis ce 30 juin 20 planches à roulettes à la Ville de Rivière-du-Loup aux noms des deux compagnies. Les jeunes désirant s’initier au skateboard pourront, dès la semaine prochaine, emprunter gratuitement l’équipement pour essayer ce sport de plus en plus populaire.

«Je pense que c’est un beau plus ces skateboards, car pour une famille à faibles revenus ou même à revenus moyens, on s’entend que si le jeune en fait deux ou trois fois, c’est décevant d’avoir mis de l’argent là-dedans», confie Marie-Anne Caron, gestionnaire des programmes et équipements communautaires à la Ville de Rivière-du-Loup. Le don va donc permettre aux familles de s’initier à ce sport qui séduit plusieurs Louperivois.

Selon Mme Caron, beaucoup d’adeptes utilisent les infrastructures du skatepark situé sur la rue Frontenac à Rivière-du-Loup. Elle ajoute que l’été de nombreuses personnes viennent en profiter, parfois même une centaine. «Je pense le don va juste perpétuer la tradition et l’engouement envers ce sport-là, qui est un des préférés à Rivière-du-Loup», se réjouit-elle.

UN DON QUI VIENT DU CŒUR

«J’ai fait du skate toute mon adolescence. C’est un sport que j’ai vraiment aimé faire et je trouve que c’est un peu méconnu par certaines générations. Le don est donc une façon de faire découvrir ce sport-là», raconte Gabriel Morin, directeur général de Carrefour du camion RDL et président de Remorquage STP.

Il loue la chance qu’ont les jeunes louperivois de détenir de telles installations pour pratiquer la planche à roulettes. Ce n’était pas le cas pour lui lorsqu’il avait leur âge. Par cette donation, il souhaite faire profiter les jeunes du site, de leur permettre de découvrir un sport hors du contexte scolaire, puis de peut-être donner la flamme du skate à certains.

L’emprunt des skateboards sera possible dès la semaine prochaine sur les heures d’animation auprès de l’animateur du skatepark et ce, gratuitement. La Ville demande aux jeunes d’apporter leur propre équipement de protection soit : le casque, les protège-coudes et les protège-genoux, puisqu’elle aura en quantité limitée.