Saint-Honoré présente son 15e Festival Honéquestre

Du 28 au 31 juillet, la population est conviée à participer à la relance du Festival Honéquestre de Saint-Honoré pour une 15e édition. Organisé par un tout nouveau comité, l’évènement qui fait un retour en force se déroulera sur le site de la municipalité. Pour l’occasion, le site s’est refait une beauté avec l’ajout d’un nouveau manège aux dimensions règlementaires.

Le samedi et dimanche en journée, plusieurs compétitions seront présentées aux visiteurs : concours de sciage, tires de chevaux, tires de mini-tracteurs et bien entendu, la compétition de Gymkhana incluant des classes Prestiges et une qualification pour l’épreuve Baril Homme dans le cadre du Festival Western de St-Tite.

PROGRAMMATION

Les festivités débuteront le jeudi soir sous le chapiteau avec le chansonnier à saveur country Frank Barns, en collaboration avec l’équipe des JEUDI SHŌ. Le vendredi en soirée, ce sera au tour de DJ TMMC Soirée Night live de prendre place, alors que le Groupe rock Hit & Run sera sur scène le samedi soir. Il y aura également une messe country et un Gala Amateur le dimanche. Les activités classiques seront également de retour telles que les déjeuners/brunchs du samedi et du dimanche, le souper méchoui du samedi soir, le tournoi de poker et la danse country avec Violette sans oublier la Place jeunesse avec des jeux gonflables.

L’équipe du Festival Honéquestre innove en proposant des espaces gratuits de camping pour les visiteurs ainsi qu’une Allée des commerçants. Sur place, il y aura un service de cantine en plus d’un «Food truck» de produits glacés.

«Nous souhaitons que l’édition 2022 soit rassembleuse avec un souci de solidarité envers les autres organismes de notre communauté. Cet appui se traduira par la redistribution de la moitié de nos pourboires parmi ceux-ci», souligne avec fierté la présidente du comité Manon D’Amours.

Pour connaitre l’ensemble de la programamtion détaillée il faut consulter le dépliant disponible par l’entremise de la page Facebook de l’évènement.