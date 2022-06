Les projets résidentiels se multiplient à Rivière-du-Loup

Le territoire louperivois verra plusieurs nouveaux projets résidentiels voir le jour au cours des prochains mois. À court terme, la Ville de Rivière-du-Loup estime que ceux-ci pourront permettre la création d’environ 300 unités de logement.

Le maire Mario Bastille a réalisé cette estimation lorsque questionné sur les différents projets en développement, en marge d’une séance du conseil municipal où trois d’entre eux ont fait l’objet d’un point à l’ordre du jour, le 27 juin. Il n’a d’ailleurs pas hésité à souligner le dynamisme des promoteurs et entrepreneurs locaux.

Sur la rue Saint-Henri, l’ensemble résidentiel de cinq bâtiments pour un total de 28 logements du promoteur Denis D’Auteuil pourra se concrétiser, maintenant que tous les signaux sont au vert. Plus d’un an après avoir été mis une première mouture sur la glace, aucune demande citoyenne n’a été faite pour que le dossier suive le processus d’approbation référendaire.

Plus au nord, l’imposant projet de l’homme d’affaires David Dubé dans le secteur de la Pointe en est également un qui pourra aller de l’avant prochainement, puisque le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les immeubles du 28, 32, 34, 36, 38 et 50, rue de l’Ancrage, a été approuvé par les membres du conseil municipal.

Enfin, sur la rue Fraser, un projet résidentiel de deux bâtiments pour un total 45 logements se dessine près du Domaine Élie-Raphaël. Il s’ajoute à la liste de dossiers résidentiels en effervescence.

«Nous avons des promoteurs locaux très impliqués, qui veulent développer et on ne peut que saluer leurs initiatives […] Ailleurs, ça ne se développe pas à cette rapidité-là», a déclaré Mario Bastille en point de presse.

«Ce qu’on a mis en place à l’urbanisme, c’est d’être rapides, et de pouvoir les accompagner en toute légalité pour qu’ils puissent procéder et avoir leurs permis.»

Les manques de maisons, logements et logements sociaux sont importants et bien documentés à Rivière-du-Loup, comme ailleurs. Le maire de Rivière-du-Loup espère que l’ajout de ces centaines de nouvelles unités permettra, ultimement, une meilleure accessibilité sur le territoire, mais rien n’est garanti. Des logements abordables pourraient très bien être augmentés une fois que leurs locataires auront quitté pour du neuf.

«On espère que plus on va inonder notre marché de logements, plus il va s’en libérer. Ça va avec l’offre et la demande. Plus il y a d’offres, plus certains logements, de beaux logements, pourront être accessibles. On le souhaite», a partagé le maire de Rivière-du-Loup.

«Je salue donc l’initiale de bâtir des logements pour quoi puisse avoir une offre. Mais c’est certain que des logements à 600-700 $ par mois, ce sera de plus en plus difficile à trouver. Il faut donc travailler sur du logement abordable.»

LOGEMENTS ABORDABLES

Mario Bastille a fait du logement accessible un cheval de bataille, depuis son élection. Il assure que cela n’a pas changé, même si les défis sont nombreux.

«Parfois, ça paraît bien simple de le dire comme ça, mais par la suite il faut réfléchir comment on travaille [le dossier] dans le concret. À l’interne, on a des idées, on veut développer quelque chose, mais c’est sûr que la Ville ne peut pas être le seul promoteur là-dedans. Il faut aller chercher des subventions, s’associer avec des partenaires privés», a-t-il dit.

«Auraient-ils une attention à collaborer dans du logement abordable? C’est tout cela qu’il faut regarder, mais on ne va pas perdre ça de vue. Pour moi, c’est hyper important à Rivière-du-Loup et on sait qu’une gamme de citoyens a besoin de logements accessibles et je me fais un devoir d’y répondre.»