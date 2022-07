La municipalité de Saint-Modeste lance son plan d’action «À la découverte de nos trésors»

Le 24 juin dernier, la municipalité de Saint-Modeste a procédé au lancement de sa Politique Familiale Municipale (PFM), sa politique Municipalité Amie des Aînés (MADA) et de son plan d’action.

Pour l’occasion, l’ensemble de la population, convié à la soirée de la Saint-Jean-Baptiste, a été informé de la mise en place de ce nouveau plan d’action au profit du développement d’un milieu de vie favorable à l’épanouissement de ses familles et ses ainés. Au total, près d’une centaine de personnes de tous âges se sont réunies pour célébrer le résultat de plus de deux ans de réflexion. Cynthia Gamache, responsable des questions familles et ainés de la municipalité de Saint-Modeste et présidente du comité d’élaboration de la politique et de son plan d’action était également présente et a félicité le comité pour le travail accompli.

Dès janvier 2020, c’est sous le slogan «À la découverte de nos trésors» que cette politique a été réfléchie par le comité de pilotage. Ce comité, formé d’acteurs de tous âges, provenant de différents secteurs afin de refléter la diversité de la communauté de Saint-Modeste, a su maintenir le cap, malgré la situation parfois difficile en raison des règles sanitaires et répondre à la volonté de la MRC et de la municipalité d’améliorer le milieu de vie pour toutes les générations. Louis-Marie Bastille, maire de Saint- Modeste a mentionné qu’«avec la collaboration de tous, nous allons continuer à augmenter notre offre de service et à améliorer la sécurité et la beauté de la municipalité telle que décrite dans notre nouvelle politique et son suivi. Plusieurs actions sont déjà commencées à en ce moment».

Il est important de mentionner que ce travail a été rendu possible grâce à l’implication de la population par le biais de consultations publiques, mais également via l’implication assidue des bénévoles du comité de pilotage, de l’équipe municipale, du conseil municipal, des agents de développement rural de la MRC de Rivière-du-Loup, des organisatrices communautaires du CISSS du Bas-Saint-Laurent, d’une ressource-conseil de l’Espace Muni, sans oublier les aides financières apportées par le ministère de la Famille et par le Secrétariat aux Aînés pour la réalisation de la démarche Municipalité Amie des Aînés et la mise à jour de la politique familiale municipale.