La rue Saint-Elzéar à Rivière-du-Loup sera entravée par tronçons successifs ce mardi 28 juin, afin de permettre l’élagage ou l’abattage d’arbres en prévision du chantier de conduites à venir plus tard cet été. Le tout s’amorcera une fois le trafic du matin passé et pourrait ensuite requérir la journée.



Les signaleurs sur place redirigeront simplement les usagers de la route via un court détour empruntant une rue parallèle, détour qui évoluera tout au long de l’avancement des travaux.