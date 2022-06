À Rivière-du-Loup «l’été, c’est fait pour jouer»

La programmation estivale de la Ville de Rivière-du-Loup s’est amorcée ce 27 juin. Des spectacles aux animations sportives et culturelles, elle propose de nombreux événements chaque semaine, parfois même chaque jour. Elle s’ouvre d’ailleurs sur une toute nouvelle activité du 28 au 30 juin, qui a pour objectif d’officiellement lancer l’été.

Afin de célébrer le début des vacances, toutes les générations sont attendues au parc Blais, qui prend des airs de fête avec «On lance l’été!» du 28 au 30 juin. De 10 h à 16 h, la tente à lire, des jeux géants, le méga Lite Brite, des jeux de table et la Relève glacée seront sur place. Se succéderont également des initiations au henné et au djembé, des mandalas sur table et des séances d’activité physique, en plus d’une animation musicale pour ceux qui viendront pique-niquer. L’événement est annulé les jours de pluie.

Des séances de Zumba et de yoga «slackline» seront respectivement offertes les lundis et mercredis, de 18 h 30 à 19 h 15. Les danseurs de Zumba sont attendus chaque semaine au parc du Campus-et-de-la-Cité, du 27 juin au 1er août. De leur côté, les curieux qui voudront se familiariser avec le yoga sur corde tendue pourront se présenter au parc Blais du 6 juillet au 17 août. Bien qu’impressionnante, cette discipline est accessible à tous et de niveau débutant… Qui osera l’essayer?

Le théâtre de la Goélette reprend du service et accueille à nouveau les spectacles familiaux préférés des Louperivois. Magie, cirque, musique et contes seront à l’honneur afin de marquer l’imaginaire de tous. C’est un rendez-vous à ne pas manquer les mardis à 19 h, dès le 5 juillet. En cas de pluie, les spectacles seront présentés à la salle Bon-Pasteur, dont la capacité d’accueil est limitée à 200 personnes.

Cinq soirées cinéma en plein air présentées par Berger auront lieu les mercredis du 6 juillet au 3 août, à 20 h. Les participants sont invités à apporter chaises et grignotines pour assister aux projections, qui mettront notamment à l’écran «Encanto» et «Croisière dans la jungle». La saison se clôturera en grand le 3 août avec le Cinéma plein air en fête au parc du Campus-et-de-la-Cité. Jeux gonflables, maquillage, animation de foule, collation surprise et plus encore attendent les familles, avant la présentation du film «Les méchants».

Du parc Blais au carré Dubé en passant par la plage urbaine Desjardins, les artistes cavaleront de lieu en lieu chaque semaine pour égayer l’heure du lunch. En partenariat avec Sonar, huit spectacles seront offerts à différents endroits sur la rue Lafontaine, les jeudis de juillet et d’août, de 12 h à 13 h. Ce sera une excellente raison de prendre sa pause dîner à l’extérieur. Les spectacles seront remis au lendemain en cas de pluie.

La Ville invite les citoyens à (re)découvrir leurs parcs avec la Tournée des parcs en animation présentée par Berger. Jeux gonflables, maquillage, animation, yoga famille, collation glacée et plus encore seront offerts, de 10 h 30 à 15 h 30. Un BBQ sera également disponible pour ceux qui souhaiteront faire cuire leur dîner. Rendez-vous au parc des Princes le 9 juillet, au parc des Balancines le 23 juillet et au parc du Campus-et-de-la-Cité le 6 août. Puisqu’il s’agit de l’emplacement des divers jeux d’eau, la saucette sera également de mise si la température le permet.

En plus des événements précédents, une programmation complémentaire est offerte aux aînés, alors que le club de marche, les entr’aînés et l’atelier de menuiserie communautaire poursuivront leurs activités tout l’été. Question de garder la forme à tout âge, une séance de baladi énergie s’ajoutera les jeudis à compter du 7 juillet et un entraînement pour étirer et renforcer l’ensemble des muscles les vendredis, dès le 8 juillet. Finalement, des Cafés Ludo - où jeux géants et de table seront à l’honneur – se dérouleront les 5 et 19 juillet, ainsi que 2, 16 et 30 août. Pour plus d’informations ou pour s’inscrire pour les 50 ans et plus, il faut le faire auprès de Marie-Noëlle Richard au (418) 867-6643.