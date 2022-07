La SADC de la MRC de Rivière-du-Loup impliquée dans son milieu

C’est lors de son assemblée générale annuelle, tenue le 21 juin à l’Hôtel Universel, que la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup a présenté les résultats de ses interventions pour l’année 2021-2022. Par ses interventions, en lien avec ses trois lignes d’affaires, que sont le financement, l’aide technique aux entreprises et le soutien au développement économique local, la SADC a collaboré à la réalisation de 119 projets et investi 819 435 $ dans le milieu.

D’une part, avec ses fonds d’investissement régulier et stratégie jeunesse, qui offrent des prêts aux conditions souples et adaptées à la réalité de l’entreprise, la SADC a investi plus de 500 000 $ et soutenu 10 projets d’entreprises.

D’autre part, l’aide technique aux entreprises est au cœur des interventions de l’équipe de la SADC. À ce titre, les stratèges en entrepreneuriat ont déployé leur expertise afin d’offrir un accompagnement personnalisé dans 69 projets au cours de la dernière année.

En plus de supporter les entrepreneurs d’ici, la SADC joue un rôle important dans le développement économique local, un élément clé du programme de développement des collectivités. En 2021-2022, la SADC a su encourager différentes initiatives locales par sa collaboration à la réalisation de 27 projets et un appui financier d’une hauteur de 54 222 $.

Le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), mis sur pied en 2020 par le gouvernement fédéral en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE, aura permis de supporter 30 entreprises. Au cours de l’année 2021-2022, 60 000 $ ont été déboursés dans ce programme (FARR). Le programme d’aide technique structurante (ATS) a permis à la SADC de soutenir 10 projets d’entreprises avec des contributions non remboursables de 184 995 $ pour avoir accès à des services-conseils de ressources externes en vue de s’adapter aux nouvelles réalités découlant de la pandémie.

Partenaire engagée de Synergie Bas-Saint-Laurent depuis 2020, la SADC continue de promouvoir l’adoption de stratégies de circularité sur son territoire. Avec l’arrivée du nouveau programme Virage Vert, la SADC entend accompagner davantage d’entreprises et organisations afin d’améliorer leurs performances économiques et environnementales.

UNE ÉQUIPE AGILE ET ENGAGÉE

Dans un souci d’efficacité organisationnelle, la SADC a procédé à la création d’un poste de coordonnatrice au développement et à l’embauche d’une nouvelle stratège en entrepreneuriat. De même, la SADC a optimisé certains de ses processus et mis en ligne un tout nouveau site Web. www.sadcmrcriviereduloup.ca

Des remerciements ont également été adressés au président Pascal Giard, celui-ci ayant annoncé son départ au conseil d’administration. Par son vécu d’entrepreneur et son souci du développement de la région, il a été grandement apprécié par les membres de l’équipe et du conseil d’administration. Son engagement, sa disponibilité et son implication bénévole des six dernières années, dont les quatre dernières à la présidence ont grandement été appréciées.