La fromagerie Le Détour finaliste à la 22e Sélection Caseus 

La région du Témiscouata sera à nouveau bien représentée au concours des fromages du Québec, la 22e Sélection Caseus. Le fromage Au nom du roi! de la fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac fait partie des finalistes de la classe ouverte, a dévoilé le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, le 22 juin.

Au Bas-Saint-Laurent, quatre fromages de trois fromageries se sont classés pour la sélection 2022. Un fromage de la Fromagerie du Littoral de Baie-des-Sables, ainsi que deux fromages de la Fromagerie Le Mouton Blanc de La Pocatière, ont aussi été sélectionnés au terme d’un rigoureux processus d’évaluation sensorielle.

C'est au campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec que s'est déroulée l'évaluation sensorielle. Un jury de 22 spécialistes représentant les diverses filières du secteur fromager a évalué pas moins de 210 fromages. Pour chacun des fromages inscrits, les juges ont apprécié l'apparence générale, la texture, l'odeur, la saveur et la flaveur (les sensations de goût et d'odeur perçues conjointement par la bouche et le nez).

Au total, 60 des meilleurs fromages du Québec provenant de 31 fromageries sont toujours dans la course pour remporter l'un des prestigieux prix Caseus, dont le Caseus Or, qui couronnera le meilleur fromage du Québec.

Les lauréats des prix Caseus seront dévoilés le 2 novembre prochain au Musée de la civilisation à Québec. Ainsi, parmi les 60 finalistes, 21 prix seront attribués dans les classes liées au type de lait et au mode d'affinage. Les prestigieux Caseus Or, Argent et Bronze seront aussi décernés parmi les gagnants, toutes catégories confondues.

Rappelons que la fromagerie Le Détour est une habituée de la Sélection Caseus. Le célèbre Grey Owl, un fromage à pâte molle cendrée au lait de chèvre, a remporté un prix en 2015, 2016 et 2017. Le fromage Fleur de Brebis avait aussi été primé en 2017.