Retour de VOIR À L’EST – art contemporain au Manoir Fraser

Pour une septième année, le regroupement d’artistes participe à l’animation culturelle du Manoir seigneurial Fraser et occupe, du 20 juin au 11 septembre 2022, ce lieu patrimonial par la présentation d’une exposition de douze artistes de VOIR À L’EST – art contemporain sous le thème «Mémoires du temps».

Les productions artistiques seront visibles à l’intérieur, soit au deuxième étage du Manoir et également à l’extérieur, dispersées sur le terrain. «Mémoire du temps», c’est autant de réflexions, de souvenirs et d’images sur le temps qui passe et qui est déjà passé.

«Dès qu’il devient image, le passé quitte l’état de souvenir pur et se confond avec une certaine partie du présent» - Henri Bergson, Matière et mémoire.

Il sera possible d’apprécier des réalisations variées et inédites sur place et profiter de l’occasion pour ajouter une visite patrimoniale du site. C’est une invitation à découvrir l’art qui se fait aujourd’hui et son intégration dans un lieu patrimonial.

À noter que l’accès aux expositions et activités de VOIR À L’EST est gratuit.

Plus d’informations au 418 867 3906, sur le site web à manoirfraser.com ou sur la page Facebook du Manoir.

Les partenaires de cet évènement sont, le ministère de la Culture et des Communications (MCC), la Ville de Rivière-du-Loup, le Manoir Seigneurial Fraser, le Musée du Bas-Saint-Laurent et le Cégep de Rivière-du Loup.

VOIR À L'EST − art contemporain est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à produire des expositions et des événements grand public en arts visuels.