«Roue de fortune chez vous!» fait un heureux à Rivière-du-Loup

Le 13 juin dernier, Robert Bourgoin de Rivière-du-Loup a participé à l’émission «Roue de fortune chez vous!». C’est en faisant tourner la roue que ce dernier a mis la main sur 40 000 $.

M. Bourgoin s’implique depuis plus de 40 ans dans sa ville, Rivière-du-Loup, qu’il dit apprécier beaucoup. Le lot remporté lui permettra de poursuivre son implication dans sa communauté et de gâter sa famille.

Le billet gagnant pour participer à «Roue de fortune chez vous!» avait été vendu par le détaillant Couche-Tard, au 196, rue de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup.

Pour voir M. Bourgoin faire tourner la roue, il faut cliquer juste ici.

À PROPOS

«Roue de fortune chez vous!» est une véritable tradition de la belle saison. L’émission, de retour sur les ondes de TVA depuis le 16 avril, assure à ses participants de remporter un lot allant de 25 000 $ à 1 000 000 $. Jusqu’au 31 août, les téléspectateurs pourront regarder les participants faire tourner la roue dans plusieurs lieux enchanteurs du Québec du lundi au mercredi, après Sucré Salé.

Loto-Québec a pour mission de gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent de façon efficiente et responsable en favorisant l’ordre, la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au cœur de ses activités. Du 1er janvier au 19 juin 2022, Loto-Québec a versé 53 lots de 1 000 000 $ ou plus. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à neuf chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.