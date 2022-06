Centraide investit un montant record au Bas-Saint-Laurent

Centraide Bas-Saint-Laurent a annoncé ce 20 juin un investissement record de 954 445 $ auprès d'une cinquantaine d'organismes et projets communautaires du Bas-Saint-Laurent. Rendu possible grâce à la générosité de milliers de donateurs et donatrices, ce soutien important permettra d’augmenter l’impact social de Centraide dans les communautés bas-laurentiennes.

Encore une fois cette année, Centraide a annoncé son soutien aux communautés par l’entremise de sa Caravane des investissements, qui est allée à la rencontre des acteurs clés agissant sur le terrain.

«Le prolongement de la pandémie a complexifié bon nombre de problématiques au sein de nos communautés, amplifiant du même coup les inégalités sociales», indique Isabelle Genest, présidente-directrice générale de l’organisation. Par exemple, la crise du logement frappe durement au Bas-Saint-Laurent. À Rimouski, à peine 0,2 % des logements sont disponibles, ce qui représente le quatrième plus bas taux d’inoccupation au Québec.

«D'ailleurs, l'écart entre les demandes des organismes et les sommes disponibles chez Centraide n'a jamais été aussi grand que cette année », ajoute Mme Genest.