Un premier Grand Défi des Basques à l’École secondaire de Trois-Pistoles

Les 3 et 4 juin derniers s’est déroulée la première édition du Grand Défi des Basques à l’École secondaire de Trois-Pistoles. Les 50 participants inscrits au Grand Défi Pierre Lavoie, des élèves de 1er à 5e secondaire, se sont entraînés depuis le début de l’année scolaire à raison d’une fréquence de trois entraînements hebdomadaires afin d’être en mesure de relever ce défi.

Le lancement du Grand Défi des Basques s’est effectué le vendredi 3 juin dans la cour de l’école secondaire où un entrainement de Zumba avait lieu. Ensuite, Édith Morin, directrice de l’établissement, a officiellement lancé le grand départ sous une arche colorée. Toute la journée, les jeunes participants ont visité les écoles primaires et secondaires du secteur de la MRC des Basques où ils ont fait danser les jeunes et leurs enseignants afin d’y promouvoir l’adoption des saines habitudes de vie. De plus, quelques prix de participation aux couleurs du défi ont été tirés dans chacune des écoles visitées. Les sourires et le plaisir étaient au rendez-vous.

Pour compléter la journée du vendredi, les jeunes ont participé à la Course lumineuse organisée dans le cadre des lancements des festivités du 325e de la Ville de Trois-Pistoles. Les citoyens étaient alors invités à se joindre à l’événement en se parant de vêtements lumineux, fluorescents ou de couleurs vives afin de respecter la thématique de la course. Cette soirée a été magique aux yeux des jeunes participants.

Tôt le samedi matin, les jeunes ont couru à relais la MRC des Basques, soit un parcours d’environ 65 km qui a débuté à Saint-Jean-de-Dieu et s’est poursuivi vers les villages de Sainte-Rita, Saint-Cyprien, Saint-Clément, Sainte-Françoise et qui s’est terminé au Parc du Mont-Saint-Mathieu où parents et amis ont accueilli les participants avec grande fierté. Pour clore la première édition du Grand Défi des Basques, les partenaires ainsi que les parents étaient invités à un souper dans lequel chaque participant a reçu des mains des membres du comité organisateur une médaille ainsi qu’un certificat de participation.

Tenant compte du grand succès de l’événement qui a su faire rayonner l’école secondaire de Trois-Pistoles et toute la MRC des Basques une deuxième édition est à prévoir en 2023.