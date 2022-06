Un autobus de ville à Rivière-du-Loup

Dans les derniers jours, les Louperivois ont pu apercevoir un autobus interurbain dans les rues de la Ville de Rivière-du-Loup. Ce n’est pas un hasard, au contraire, le véhicule sert à transporter des employés de l'entreprise Lepage Millwork.

C’est une quarantaine de travailleurs qui profiteront de l’autobus de ville pour se rendre sur leur lieu de travail. Nathalie Thibault, directrice du marketing et de la stratégie commerciale chez Lepage Millwork, mentionne qu’auparavant un autobus scolaire était utilisé. La compagnie avait besoin d’un véhicule plus grand en prévision de l’arrivée d’autres employés étrangers.

La majorité des travailleurs utilisant le service viennent de l’extérieur et ne détiennent pas nécessairement le permis adéquat et ont encore moins une voiture. Mme Thibault confirme qu’ils sont heureux d’avoir un transport collectif à leur disposition. Cela leur permet d’arriver au travail plus rapidement que s’ils étaient à pied ou à vélo, de sociabiliser entre eux et de se rendre de façon plus sécuritaire.

Nombreux citoyens ont réagi à l’apparition de l’autobus de ville : «Ça nous fait plaisir, on ne s’attendait pas à autant de réactions», a commenté la directrice. Elle espère que leur initiative pourra inspirer d’autres entreprises à se lancer dans le transport en commun qui, selon elle, est un mouvement plus écologique pour la planète.

Pour Frédérique Guignard, directrice générale d’Autocar Bas-Saint-Laurent, c’est un projet d’avenir. En s’alliant avec Lepage Millwork pour le transport d’employés, l’entreprise voulait promouvoir le transport collectif pour inciter d’autres municipalités à l’intégrer sur leur territoire. Avec le prix de l’essence et des véhicules qui ne cessent de grimper, la directrice pense que le développement de ce type de transport constitue la bonne voie vers l’avant.

Depuis 20 ans déjà, Autocar Bas-Saint-Laurent transporte des employés de duBreton. Leur philosophie c’est que moins il y a de voitures sur la route, plus c’est écologique. Dans le futur, Mme Thibault pourrait avoir le projet d’offrir du transport en commun dans les villes et entre les municipalités du territoire.