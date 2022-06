Salon de l’immigration et de l’intégration : s’allier entre MRC pour récolter du succès

La MRC de Kamouraska, par le biais de son agente de mobilisation et de développement en immigration, Julie-Christine Helas, était présente au Salon de l’immigration et de l’intégration tenu au Palais des congrès de Montréal les 25 et 26 mai derniers. Un salon qui s’est révélé bénéfique pour la création de futures alliances avec d’autres MRC.

Pour la première fois au Salon de l’immigration et de l’intégration à Montréal, l’ensemble des MRC étaient représentées sous un même pavillon bas-laurentien. Un atelier présentant la région a également été proposé aux visiteurs, lors de la première journée du salon.

«Habituellement, chaque MRC a son propre kiosque ou au moins son propre comptoir. Les visiteurs rencontrent donc les MRC une à une. Cette fois, nous avons décidé de travailler en binômes. Le Kamouraska partageait le même espace que Rivière-du-Loup, ce qui nous a plongés dans une dynamique très différente : en plus des forces de notre territoire, nous avons pu mettre en avant la proximité de nos voisins et la complémentarité qui existe entre nous», a déclaré Mme Helas.

Quant aux visiteurs, ils étaient nombreux à vérifier la faisabilité d’un projet de vie et même, d’un projet entrepreneurial. Leur approche était beaucoup plus stratégique puisqu’ils étaient de passage au salon d’abord pour créer des liens et faire de premiers contacts en vue d’une future migration.

«Un véritable réseau d’accueil a été créé au profit des personnes et des familles pour les accompagner dans leur désir de s’installer chez-nous. La présence de la MRC à un tel salon est incontournable», a exprimé le préfet élu, Sylvain Roy.

Précisons que cette participation à l’événement a été possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. La MRC de Kamouraska participera à d’autres salons de l’emploi à l’automne prochain.