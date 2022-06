La sauce épicée à l’orange de Pat BBQ rapporte 4 652$ à la Fondation du Collège Notre-Dame

Près d’un an après avoir lancé la sauce BBQ épicée à l’orange en appui à la Fondation du Collège Notre-Dame, l’entreprise Pat BBQ de L’Isle-Verte remet une somme de 4 652 $ à l’organisme.

Ce montant correspond à la vente d’autant de pots de sauce de 350 ml. L’initiative a vu le jour grâce à un partenariat conclu entre le Collège Notre-Dame et l’entreprise isle-vertoise. Le produit lui-même est issu d’un projet mené par quatre finissant.e.s du programme Innovation-Solutions-Entrepreneuriat (PISE) de l’institution en 2021.

Rappelons qu’Émile Gamache, Camille Brodeur, Néo Gosselin et Thomas Deschênes souhaitaient réaliser un projet d’envergure pour soutenir le financement des activités scolaires tout en faisant un clin d’œil à la campagne annuelle de vente d’agrumes qui était organisée depuis plus de 30 ans au Collège. Le propriétaire de Pat BBQ, Patrick Couturier, avait accepté l’idée et réalisé plusieurs tests de goût avant d’en arriver au résultat actuel. La direction de l’école et l’entrepreneur estiment que ce projet a été réussi avec brio.

«Les élèves ont eu une idée, l’ont développée et c’est devenu une solution concrète à un problème précis, soit de trouver une source de financement qui serait aussi prisée que celle des agrumes. Les élèves ont fait preuve d’innovation. Ils ont créé un maillage avec une entreprise de la région, ce qui crée un impact positif dans notre milieu. Cela démontre que le programme PISE, qui découle de la création de l’Univers innovant, est efficace et permet aux élèves de développer leur plein potentiel», mentionne le directeur général du Collège Notre-Dame, Guy April.

«Je suis vraiment heureux d’avoir accepté ce partenariat qui est une valeur ajoutée pour les élèves. Ça leur a permis de réaliser un projet concret, bien réel. De plus, le soutien à l’éducation est primordial pour former les futures générations. Je suis fier d’offrir ce produit», conclut Patrick Couturier.

Fabriquée et embouteillée à l’usine de L’Isle-Verte, la sauce épicée à l’orange Pat BBQ est disponible dans plus de 800 points de vente au Québec ainsi qu’au Collège-Notre-Dame de Rivière-du-Loup.