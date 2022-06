Une reconnaissance pour les aînés engagés en logement communautaire

La Fédération des OSBL d’Habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles (FOHBGI) soulignait le dévouement et le travail des récipiendaires bénévoles aînés de la médaille d’argent du Lieutenant-gouverneur, engagés dans le logement communautaire. C’est le 16 juin, à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, que se déroulait une réception à la hauteur de leur engagement et de leur contribution.

Ces personnes ont œuvré pour l’habitation dans l’Est-du-Québec, mais ont également contribué à la création de plusieurs centaines de logements abordables, afin de permettre aux personnes à revenus faibles ou modestes d’accéder à des logements sains. Pour la FOHBGI, il s’agissait du moment idéal pour faire valoir la place qu’elles ont eu cette, surtout dans un contexte de crise du logement.

Pour le président du conseil d’administration de FOHGBI et maire de Saint-André-de-Kamouraska, Gervais Darisse, il est plus qu'important de reconnaitre leur implication. «C’est gens-là ont une contribution importante. […] Il se peut que dans des municipalités on le fasse, mais généralement, ça passe dans l’oubli. C’est tellement important pour ces gens-là. […] On ne peut pas passer à côté», a-t-il exprimé.

Parmi les récipiendaires de cette reconnaissance pour l’année 2022, on retrouve Monique Denis (Matapédia), Roselle Roy (Sainte-Anne-des-Monts), Louise Lantagne-Nadeau (Saint-Antonin), Thérèse Beaulieu-Gamache (Mont-Joli), Yvette Lapointe (Saint-Joseph-de-Kamouraska), Micheline Béland (Saint-Éloi), Pierre Lagacé (Saint-Ulric) et Marie Élement (Sayabec).

La remise protocolaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés avait lieu le 7 mai dernier, à La Pocatière. Le tout s'est déroulé en présence des récipiendaires du Bas-Saint-Laurent. Familles et amis étaient invités à se joindre à la cérémonie, puis à célébrer cette belle reconnaissance. «C’était impressionnant quand même, on était 43 récipiendaires», a précisé Micheline Béland, de Saint-Éloi. Au Bas-Saint-Laurent, ce sont sept candidats qui ont reçu la médaille, puis cinq en Gaspésie.

Près d'un mois plus tard, les récipiendaires bénévoles se sont vu remettre des volumes souvenirs pour l’occasion. À l'intérieur : photos de la cérémonie et témoignages.

DES RÉCIPIENDAIRES D’ICI

Tout d'abord, Louise Lantagne-Nadeau de Saint-Antonin a été honorée pour son implication dans la construction, puis dans la gestion des opérations du Manoir Saint-Antonin.

Puis, Yvette Lapointe de Saint-Joseph-de-Kamouraska a été choisie. Cette dernière a participé à la réalisation d’un projet de «six unités familles», à Saint-Joseph-de-Kamouraska. «C’est un honneur, c’est gratifiant», a exprimé Mme Lapointe.

Dans les Basques, à Saint-Éloi, Micheline Béland a été reconnue. Elle est impliquée à la Résidence Mon Chez-Nous, à Saint-Éloi. «Disons [que je] ne travaille pas pour ça, mais ça fait toujours plaisir d’être reconnue», a confié Mme Béland.

À PROPOS DU FOHBGI

Mise sur pied en 2008, la Fédération des OSBL d’Habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI) s’est donné comme mission de regrouper les OSBL, puis de leur fournir des formations, des représentations et des conseils sur les aspects de la gestion locative et financière. Elle compte 114 organismes membres, dont 55 sont dédiés au logement pour les personnes âgées.