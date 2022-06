Campagne de sensibilisation et stations de lavage au Témiscouata

La MRC de Témiscouata travaille en étroite collaboration avec ses municipalités pour que l’implantation de stations de lavage se fasse dans les meilleurs délais. Présentement, quatre municipalités ont des stations en fonction, soit Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), Saint-Juste-du-Lac, Biencourt et Pohénégamook.

En 2022, s’ajouteront Packington, Lejeune et Dégelis. Il est également prévu qu’Auclair, Saint-Michel-du-Squatec, Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac, Rivière-Bleue, Saint-Jean-de-la-Lande et Lac-des-Aigles se joignent au réseau en 2023. Pour sa part, l’Organisme de bassin versant du fleuve St-Jean (OBV) fait actuellement des démarches pour qu’il y ait une station de lavage à chacune des entrées de la Zec Owen.

De plus, la MRC de Témiscouata a entrepris une vaste campagne de sensibilisation au myriophylle à épis, puis en ce qui a trait à la sécurité sur ses plans d’eau. À cet effet, des affiches seront installées aux abords des lacs dans les prochaines semaines afin de sensibiliser les plaisanciers sur ces enjeux. Enfin, un plan d’action triennal sera élaboré, en collaboration avec l’OBV du fleuve St-Jean, pour la protection des cours d’eau et des bandes riveraines.

«Les municipalités du Témiscouata sont conscientes des enjeux environnementaux auquel nous faisons face et s’engagent de concert avec la MRC et l’OBV, à protéger et à pérenniser cette richesse collective que sont nos lacs et rivières», affirme Serge Pelletier, préfet de la MRC de Témiscouata.