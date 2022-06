L’enseignante Manon Deschênes récompensée par l’AQPC

Manon Deschênes, enseignante en Gestion et intervention en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup, a reçu une Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) pour son engagement pédagogique, la qualité de son travail ainsi que sa contribution à l’évolution de l’enseignement.

Véritable ambassadrice de son programme d’études, Manon Deschênes est impliquée, encadrante et dévouée. L’enseignante, qui est également responsable de la coordination de son département, s’inscrit dans une perpétuelle dynamique de perfectionnement qui vise à se maintenir à jour pour donner le meilleur d’elle-même pour ses étudiantes et étudiants.

Véritable source d’inspiration pour ses collègues, Manon a contribué au déploiement d’une formation délocalisée du programme Gestion et intervention en loisir avec le Cégep de Chicoutimi. Elle en assure de façon exemplaire le bon fonctionnement des cours de formation à distance sous sa responsabilité.

Le Cégep de Rivière-du-Loup tient à féliciter Manon Deschênes pour l’obtention de ce prix qui démontre que le milieu collégial québécois est composé de gens passionnés et impliqués dans leur milieu et pour l’excellence de son enseignement et l’inspiration qu’elle suscite.