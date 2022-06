Contrat de plus de 5 M $ octroyé pour le développement du secteur ouest-sud à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a octroyé un contrat de 5 316 667, 60 $ plus taxes à l’entreprise Jacques et Raynald Morin (JRM) de Montmagny pour le développement du secteur ouest-sud situé derrière l’Hôtel Universel à Rivière-du-Loup. La Ville a retenu la plus basse soumission parmi les six qui ont été déposées.

La compagnie a été engagée afin de créer le réseau d’aqueduc et d’égouts ainsi que la création et le pavage de rues. «Tout le secteur sera développé. Il y a des promoteurs qui ont des terrains à vendre», a mentionné le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille. Des projets de construction sont prévus à court terme. C’est pourquoi il est important de fabriquer les aménagements souterrains et de surface afin d’être prêts à l’arrivée de nouveaux entrepreneurs, selon le maire.

Le groupe Canac fera partie des promoteurs qui s’installeront. La compagnie est intéressée à acheter une partie du terrain de la Ville. Avec cette vente, Rivière-du-Loup pourrait rembourser une partie des travaux d’aqueduc et d’égout. Habituellement, la Ville paie 25 % de ces travaux, mais, puisqu’elle détient un terrain dans le secteur, elle se retrouve à payer 38%. Les entrepreneurs qui se logeront dans le secteur auront à payer une taxe pour le partage des coûts des infrastructures septiques.

Un écart de plus de 1,6 M $ a été observé entre le plus haut et le plus bas soumissionnaire. L’offre la plus chère était de 6 948 101 plus taxes et provenait de la compagnie Excavation Léon Chouinard et fils de Rimouski.