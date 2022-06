Un retour réussi pour le Relais pour la vie de La Pocatière

C’est le samedi 11 juin que des centaines de personnes se sont rassemblées à La Pocatière, afin de marcher ensemble pour le Relais pour la vie. Un montant de 64 660$ a été amassé cette année.

Après deux éditions présentées en mode virtuel en raison de la pandémie, le Relais pour la vie de La Pocatière était de retour dans une formule écourtée de 18 h à minuit. Cette activité-bénéfice pour la Société canadienne du cancer s’est tenue sur un nouveau site, soit sur les terrains de l’École polyvalente de La Pocatière.

Malgré quelques averses tombées juste avant le départ, le beau temps était de la partie. C’est une envolée de pigeons qui a donné le coup d’envoi.

La bonne humeur des participants, les performances musicales qui les ont accompagnés tout au long de la soirée, la météo somme toute clémente, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée un succès.

C’est à minuit que le comité a dévoilé le montant de 64 660$ qui a été amassé grâce aux participants et aux donateurs.

Le Relais pour la vie est le moyen le plus efficace pour les Canadiens d'aider à sauver et à améliorer des vies et d'apporter de l'espoir aux personnes vivant avec et au-delà du cancer. Participer à l'événement, c'est soutenir la recherche révolutionnaire sur le cancer, ainsi qu’un système de soutien national qui crée des liens et favorise la résilience, et notre travail continu avec les gouvernements pour façonner une société en bonne santé.

Le Relais pour la vie de cette année est terminé, mais il n'est pas trop tard pour faire une différence. Les dons en ligne à relaispourlavie.ca seront acceptés jusqu'au 31 août.