Fête nationale à Trois-Pistoles : une conférence, de l’animation et un feu de joie pour célébrer

Qu’on se le dise et qu’on s’en réjouisse, il y aura un feu de joie à Trois-Pistoles le 24 juin prochain en guise de réjouissance pour la Fête nationale. L’événement débutant dès 15 h sur l’ancien site d’Échofête, à l’angle des rues Du Parc et Jean-Rioux, proposera une belle brochette d’animations en collaboration avec la Maison de la Famille des Basques, dont de la peinture au sol, des jeux d’eau, du maquillage, des bulles et des fous-rires assurés.

Dès 15 h, les animatrices de la Maison de la Famille attendent la population pour jouer en plein air. Peinture au sol, jeux d’eau, course colorée, bulles géantes et maquillage, il faut s’attendre à être «marqué» par la fête. À compter de 16 h, ce sera le temps de casser la croûte et il sera possible d’apporter ses pique-niques et ses boissons ou encore profiter de la présence de la Boucherie Centre-Ville qui proposera un menu BBQ pour l’occasion. Il sera possible de consommer des boissons alcoolisées sur le site, les contenants en verre étant à proscrire.

La présence des pompiers du Service des incendies et de la sécurité civile ne passera pas inaperçue non plus, ceux-ci devant être présents de manière préventive afin d’encadrer le feu et les braseros installés pour l’occasion. Dès 17 h, l’ambiance musicale sera à son comble grâce à la présence de DJ Tropic, qui veillera au grain. Marie-Libellule sera aussi présente pour maquiller gratuitement petits et grands de fleurs de lys de 17 h 30 à 20 h 30.

Dès 19 h 30, tous sont conviés pour le début du feu de joie qui suivra le mot du maire et la salutation au drapeau. L’événement est accessible gratuitement. Pour information, il faut se rendre sur le site web de la Ville ou composer le 418 851-1995 poste 0.

CONFÉRENCE SUR LES ORIGINES DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

Avec Isabelle Matte, anthropologue, la population pourra découvrir l’histoire de cette fête si chère aux Québécois lors d’une conférence le samedi 18 juin à 10 h 30 à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours. La Saint-Jean-Baptiste et son traditionnel feu de joie ne date pas d’hier : depuis les temps immémoriaux au solstice d’été, et pas seulement au Québec, on accueille les plus longues journées de l’année dans l’allégresse. La conférence présente un tour d'horizon de cette fête et ses traditions. L’activité est gratuite. Pour information, il faut composer le 418 851-2374.