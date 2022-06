Semer des fleurs pour les personnes âgées

Des élèves de 5e et 6e année de l’école La Croisée de Rivière-du-Loup ont offert des fleurs à des personnes âgées de la résidence La Voisinière, le mercredi 15 juin en avant-midi. Un petit geste qui a su mettre un baume sur le cœur de ces dernières, puis briser le sentiment d’isolement causé par la pandémie.

C’est dans le cadre de leurs cours de sciences, d’ECR et du programme Osentreprendre que 75 élèves ont semé des cosmos. Ils ont également préparé des lettres personnalisées pour accompagner chacune d'entre elles. L’idée principale derrière le projet était de les offrir à des personnes seules ou ayant vécus des moments plus difficiles au courant des dernières années. C'est alors qu'ils ont pensé au personnes plus âgées. Deux résidences ont été ciblées, soit la résidence La Voisinière et la résidence Le Saint-Louis, toutes les deux situées à Rivière-du-Loup.

Ce moment de partage a été organisé en collaboration avec l’entreprise locale Centre Jardin RDL. Peu après les Fêtes, les jeunes ont eu droit à une courte «formation» sur les plantes. D’ailleurs, ils ont pris en charge toutes les étapes du projet, soit la mise en terre, l’entretient des semis, la préparation des pots et des cartes à offrir, puis l’empotage et la livraison.

Divisés en sous-groupes, d'autres jeunes iront remettre les plantes restantes aux personnes âgées de la Résidence le Saint-Louis le lundi 20 juin, vers 11 h 40.

L’enseignante, Cynthia Bélisle, tient à féliciter ses élèves pour leur implication, puis les invite à entreprendre d’autres beaux projets semblables dans les années à venir. Elle tient également à remercier Centre Jardin RDL pour leur collaboration dans le projet.