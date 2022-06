Tourisme Bas-Saint-Laurent a le vent dans les voiles

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent tenait, le 9 juin, sa 44e Assemblée générale annuelle au BeauLieu Culturel du Témiscouata. L’événement était aussi présenté en mode virtuel afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d’y assister. L’organisme a dressé un bilan positif de la dernière année en plus de présenter un plan d’action et un budget équilibré pour l’année 2022-2023.

L’équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent a été proactive dans la dernière année en déployant une diversité d’actions et de services visant à épauler les entreprises et les organisations face aux grands défis rencontrés dans une période de pandémie et de relance des activités. Maintenant composée de 14 personnes, l’équipe de Tourisme Bas-Saint- Laurent s’est agrandie dans un objectif de soutenir efficacement l’industrie touristique bas-laurentienne tant au niveau de la promotion, de l’accueil touristique que du développement et de la structuration de l’offre.

QUELQUES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Des aides financières de plus de 900 000$ ont été accordées pour 28 projets, consenties dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme. Près de 300 000 $ ont été remis dans le cadre d’ententes de partenariat avec les MRC et les organismes touristiques régionaux.

Il est possible de consulter le rapport annuel complet sur le site artbsl.ca : www.atrbsl.ca/fr/a-propos/rapport-annuel-plan- strategique-etats-financiers/

CAP SUR LE PLAN D’ACTION 2022-2023

Déjà en marche, le plan d’action s’articule autour des quatre grands mandats de l’organisation que sont la gouvernance, le leadership régional et la connaissance, la promotion de la région et l’accueil touristique de même que le développement et la structuration de l’offre. « Nous poursuivrons nos actions marketing avec notre signature Bas-Saint-Laurent -Prendre le Temps et nous porterons une attention particulière à la structuration de l’offre touristique et à notre service à la clientèle pour les organisations de l’industrie » a mentionné Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Parmi les 30 projets priorisés cette année, il faut souligner : l’implantation d’un système de gestion de la relation client, la mise en place d’un réseau d’agents de développement du territoire, la tenue du colloque de l’industrie touristique prévue en janvier 2023, la poursuite du développement des cartes web adaptatives et des campagnes de promotion, les études ou plans de développement portant sur le vélo, la transition quatre saisons et le circuit Tour du Bas-Saint-Laurent et le projet de mise en valeur de la route Navigateurs.