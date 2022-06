Transport RDL devient partenaire majeur de la 25e édition de la Super Démolition de Saint-Antonin

C’est un retour en force pour la Super Démolition de Saint-Antonin, après deux ans d’absence. Le comité organisateur est fier d’annoncer son nouveau partenariat avec Transport RDL dans le cadre de cette 25e édition. L’événement qui attire plus de 3 500 personnes chaque année se tiendra le 16 juillet prochain aux estrades Place Berger de Saint-Antonin et portera le nom de la Super Démolition Transport RDL.

Transport RDL s’associe avec enthousiasme à titre de commanditaire majeur à la 25e édition de la Super démolition de Saint-Antonin. Rappelons que son siège social est situé à Saint-Antonin depuis 1989 et que l’entreprise compte aujourd’hui plus de 230 employés.

«Nous sommes vraiment heureux de nous impliquer dans notre communauté, d’autant plus avec un événement qui attire chaque année plus de 3 500 spectateurs, ce qui est beaucoup pour une population de 5 000 habitants. Cet événement familial et rassembleur a des retombées significatives pour Saint-Antonin, puisqu’il aura permis d’améliorer les différentes infrastructures sportives et de loisirs de la Ville depuis déjà 24 ans. Plusieurs de nos employés y résident c’est pourquoi nous désirons contribuer à la fois à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et au développement de la Ville. Cette année, le comité organisateur prévoit réinvestir les profits de l’événement dans le projet de construction d’un nouveau centre sportif et d’un toit sur la patinoire extérieure, ce qui rejoint parfaitement nos valeurs d’entreprise», a expliqué Samuel Joncas, président-directeur général de Transport RDL.

PROGRAMMATION ET AJOUT DE NOUVELLES CATÉGORIES

Une centaine de voitures entreront dans l’arène pour compétitionner dans les cinq catégories différentes, soit les véhicules à 4, 6 ou 8 cylindres, minifourgonnettes et camionnettes (pickups). Les gagnants de chacune de ces catégories se partageront près de 13 000 $ en bourses. L’inscription des coureurs se fera sur le site, le matin même de l’événement. De plus, l’organisation prévoit en mettre plein la vue avec son «drôle» d’animateur qui amusera la foule durant toute la journée. Son animation loufoque saura certainement en divertir plus d’un. Les spectateurs pourront aussi bénéficier d’un coût d’entrée à un prix familial et à l’image d’une activité familiale, aussi minime pour l’envergure du spectacle que 17 $ par adulte et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

DÉMOLIR POUR MIEUX RECONSTRUIRE

Il est à noter que cet événement qui inflige une démolition aux véhicules qui s'aventurent dans l'arène depuis 24 ans, s’est transformé au fil du temps en projets de développement pour la Ville de Saint-Antonin. Déjà, plus de 100 000 $ ont été mis de côté par le comité organisateur en vue du financement du centre sportif et d’un toit sur la patinoire. Les profits à venir de l’événement 2022 s’ajouteront à ce montant et la Ville de Saint-Antonin contribuera aussi financièrement à ce projet d’envergure.