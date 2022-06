Nouvelle exposition itinérante du Musée de la mémoire vivante dans les Basques

À compter du 20 juin prochain, la MRC des Basques et le Musée de la mémoire vivante (MMV) de St-Jean-Port-Joli présentent une nouvelle exposition itinérante intitulée «Traces et mémoires du régime seigneurial au Québec» à l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste du secteur Rivière-Trois-Pistoles, maintenant rebaptisée La Riveraine.

Le public pourra se familiariser avec le régime seigneurial au Québec, mode de vie instauré vers 1620 en Nouvelle-France et aboli officiellement en 1854. Force est de constater que des persistances de ce régime se sont manifestées au-delà de son abolition et même certaines jusqu’à nos jours. L’exposition comprend des extraits de témoignages issus de la recherche en histoire orale du professeur Benoît Grenier, spécialiste du régime seigneurial, ainsi que des textes et des artefacts qui illustrent la thématique. Un jeu et un cahier d’activités destinés aux enfants accompagnent le tout.

Avec plusieurs clins d’œil aux Rioux, cette exposition s’inscrit notamment dans le cadre des célébrations du 325e anniversaire de la municipalité de Trois-Pistoles et résulte d’un partenariat entre le MMV et l’historien et professeur de l’Université de Sherbrooke, Benoit Grenier. «Traces et mémoires du régime seigneurial» a été financée par Patrimoine canadien.

L’exposition sera présentée tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches de 14h00 à 19h00 entre le 20 juin et le 20 août, au 10 rue de l’Église à Rivière-Trois-Pistoles.

Toute la population est conviée au grand lancement qui se fera le jeudi 16 juin prochain en formule 5 à 7 avec la présence d’élus locaux, de monsieur Grenier ainsi que des représentants du MMV.