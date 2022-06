Olga Farman nommée au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Lors de la séance du 8 juin, le conseil des ministres du gouvernement du Québec a procédé à de nombreuses nominations, dont celle remarquée de la Louperivoise Olga Farman, associée directrice au bureau de Québec de Norton Rose Fullbright Canada.

Mme Farman siègera donc à compter du 13 juin prochain, comme membre indépendante du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Au sein de Norton Rose Fullbright Canada, Mme Farman, avocate, exerce sa pratique en droit commercial et en droit des sociétés, principalement dans les secteurs des sciences de la vie et du droit de la santé. En droit des affaires, cette dernière s'occupe surtout d'opérations en rapport avec des contrats ou les activités de sociétés, la gouvernance d’entreprise et la propriété intellectuelle.

Fille de parents iraniens, Olga Farman a des racines bien québécoises. Elle est née à Rivière-du-Loup, là où son père et sa mère se sont installés dans les années 70. Son père, Morteza, enseignait la littérature au Cégep de Rivière-du-Loup.

Olga Farman est aussi coprésidente de Centraide Québec et Chaudière-Apalaches depuis 2021. Celle qui a figuré parmi le Top 100 des canadiennes les plus influentes en 2019 selon le Réseau des femmes exécutives a aussi été pressentie un certain temps à la mairie de Québec au départ de l'ex-maire Régis Labeaume.