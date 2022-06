Un nouveau festival organisé en septembre à Pohénégamook 

Bières, bonne bouffe, chansonniers et une tonne d’activités pour la toute la famille… les citoyens de Pohénégamook et de la région du Transcontinental pourront profiter d’un tout nouveau festival en septembre prochain : l’Oktobertfest de Pohénégamook.

Présenté les 9 et 10 septembre sur le terrain de la famille Guérette (sur le chemin du même nom), dans le quartier Estcourt, l’événement se prépare depuis déjà quelques mois en collaboration avec la Microbrasserie Le Secret des Dieux.

«Nous sommes chanceux de compter sur une microbrasserie de cette qualité dans la région. Sa présence et sa renommée rendaient tout naturel la tenue d’un événement de ce genre», a expliqué le président et conseiller municipal, Daniel Bouchard.

«Il y a aura de la bière, des kiosques de nourriture et de la musique, ce sont des incontournables, mais l’objectif c’est que les participants puissent retrouver une diversité d’activités qui sauront plaire aux petits comme aux grands [….] Les mots clés sont rassemblement, plaisir et famille», a ajouté Patrick Cyr, vice-président.

En 2019, des discussions avaient eu lieu pour lancer un événement unique et rassembleur à Pohénégamook. Le projet a toutefois écopé de la pandémie, avant de redémarrer l’automne dernier. Le concept de l’Oktoberbest s’est présenté comme étant intéressant et en ligne avec la vision du comité organisateur formé aussi par Daniel Blier, Danielle Lafrance, Danielle Bard et Chantal Briand.

Le projet a rapidement plu aux commanditaires potentiels et même aux nombreux bénévoles qui ont déjà répondu en grand nombre. La programmation du festival comprend plusieurs activités, dont un mini-golf, un taureau mécanique, 8 jeux gonflables pour enfants et un souper poulet BBQ. L’attraction vedette sera le Jumpaï, un trampoline géant pouvant accueilli 4 personnes à la fois.

En spectacle, plusieurs chansonniers et musiciens mettront de l’ambiance, dont le duo Seb & Jess du chanteur Sébastien Plante des Respectables. La présence d’artistes, de kiosques et du Marché mobile du Témiscouata sera aussi appréciée, espère-t-on. Des services de garderie (le samedi) et de raccompagnement seront aussi offerts.

«On pense qu’on va recevoir un bel accueil des gens de la région. On sent vraiment qu’ils attendent le retour d’un événement comme celui-ci avec impatience. Ils ont le gout de fêter, de se rassembler et de se voir, d’autant plus après les deux dernières années», note Patrick Cyr.

Daniel Blier, de la Microbrasserie Le Secret des Dieux, est du même avis. «Avec la fin de plusieurs événements, je pense que les gens ont soif de nouveauté, a-t-il dit. Je pense que ça va être un bel événement festif. C’est ce qu’on veut. Le but, c’est vraiment de plaire à tout le monde avec un cout raisonnable. C’était très important pour le comité.»

De leurs côtés, le maire de Pohénégamook, Benoît Morin, ainsi que le préfet de la MRC de Témiscoauta, Serge Pelletier, ont tous les deux salué l’initiative des organisateurs, soulignant que l’événement permettra de meubler le calendrier d’une nouvelle activité et surtout d’étirer la saison estivale. Ils sont convaincus que ce sera un beau succès.

Notons que le festival se donne la mission d’aider les organismes du milieu en leur remettant une partie des recettes. Cette année, les organismes partenaires sont : La Fabrique d’Escourt, Aristodanse, Acti-Familles, La Maison des jeunes Pirana et le Parcours axé sur l’emploi de l’École secondaire du Transcontinental. L’organisation espère accueillir plus de 1 000 festivaliers.