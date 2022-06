Un nouveau gestionnaire pour le restaurant de la marina de Notre-Dame-du-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a trouvé un nouveau gestionnaire pour s’occuper du restaurant de la marina de Notre-Dame-du-Lac. Le maire, Denis Blais, a confirmé que ce sera la coop L’Intermarché qui gèrera l’établissement pendant la saison estivale.

Ce dernier se réjouit d’avoir trouvé une entreprise : «C’est un des plus beaux endroits de notre municipalité pour aller manger avec la terrasse, la vue sur le lac, et ce, à côté de la marina, du traversier, puis de la piste cyclable». Il mentionne qu’il était important pour la Ville que ce milieu estival soit vivant pendant l’été. L’endroit est très apprécié des citoyens et des visiteurs.

M. Blais ne cache la crainte et les difficultés que Témiscouata a eues afin de trouver quelqu’un prêt à prendre en charge l’établissement. Après des annonces sur sa page Facebook et dans le journal, la Ville a dû effectuer des recherches et procéder à des approches individuelles avec des promoteurs. Des conditions ont aussi été mises en place pour attirer un organisme dans le projet de la gestion du restaurant telles qu’un loyer à faibles coûts, l’électricité fournie, etc.

Dans deux dernières années, aucune activité n’a eu lieu dans le bâtiment, entre autres à cause de la pandémie qui a rendu plus ardue la tâche de recruter un gestionnaire. En 2018 et 2019 Témiscouata a assumé une partie des tâches du restaurant, de façon déficitaire.

La Ville est heureuse de l’ouverture prochaine du restaurant à la marina de Notre-Dame-du-Lac, elle invite la population à s’y rendre en grand nombre.