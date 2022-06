Dévoilement de la programmation de juin de la Halte Lacustre du Grand Lac Squatec

Pour débuter la saison estivale, l’organisme Développement Saint-Godard présente un tout nouvel événement festivalier de théâtre de marionnettes et d’arts circassiens. C’est du 17 au 19 juin que la première édition du festival SOLSTICE sera présentée. Animations, prestations, ateliers et spectacles seront au rendez-vous.

Plusieurs artistes invités animeront ce premier week-end estival tels que Anne-Marionnette, connue sous le nom d’Anne-Marionnette, qui fabrique des figurines à fils. L'artiste se spécialise dans la fabrication de marionnettes écologiques qu'elle crée avec des matériaux recyclés, ainsi que de la colle à base de farine et d'eau. Art et Merveille, soit Mireille Perrier, qui ne cesse d’émerveiller les tout-petits avec sa collection de marionnettes de différents types et ses ateliers de confection sera aussi présente.

Depuis vingt ans, GADJI-GADJO, le groupe composé de Mélanie Bergeron (accordéon), Pierre-Olivier Dufresne (violon, mandoline), Benjamin Tremblay Carpentier (harmonica diatonique, guitare), Matthieu Deschenaux (contrebasse) et Ivan Bamford (percussions), roule sur des sentiers qu’il explore, intégrant çà et là jazz, swing, traditionnel québécois, airs forains, valse et inflexions plus classiques. Des sonorités d’Europe de l’Est. Gadji-Gadjo présentera «À la recherche de la musique perdue», un spectacle qui fera battre les cœurs au rythme d’une musique festive. Adultes et enfants se régaleront de l’humour burlesque qui traverse cette pièce et seront fascinés par les étranges personnages issus du monde magique de la musique. Ils se laisseront aussi toucher par le destin de cet être qui ose changer, qui ose chanter.

Quant à la Farfaderie, elle proposera au public une démonstration de Portée acrobatique, inspirée par le main à main, l’acro-yoga et le swign. Catherine Lamarre, instructrice et diplômée de l’école nationale de cirque de Montréal, animera l’atelier avec son partenaire Patrick Bérubé. Il sera possible de regarder et d’essayer différents mouvements de base qui amène le porteur à faire voler le voltigeur.

Puis les enfants des écoles Clair Matin et La Marguerite, de même qu’Ariane Labonté seront également sur place. Cette dernière partage ses créations aux adultes et aux enfants depuis plus de dix ans. Elle allie sur scène ses différentes passions; contes, acrobaties langagières, musique, nature et marionnettes. Ariane porte ses histoires à bras le cœur, des contes sensibles et sensés dans lesquels les jeux de mots se déploient avec amour, humour et philosophie.

Dans le cadre des veillées de danse de la fête nationale, 23 soirées de danse seront présentées dans différentes régions du Québec. Le 17 juin, vers 20 h, toute la population est invitée à la Halte Lacustre à venir «swinguer» sa compagnie lors de cet événement festif et rassembleur. C’est un rendez-vous pour les amoureux de la danse comme pour les néophytes, peu importe leur âge. «Domino, tout le monde a chaud!»

Pour animer la veillée : La Queue du Loup. Il s’agit de quatre musiciens de musique traditionnelle de Rimouski, qui se produisent au fil des saisons, sur différentes scènes d’événements festifs. Depuis 2009, La Queue du Loup provoque chez les gens l’irrésistible besoin de bouger sur des airs de notre folklore aux racines celtiques de notre beau patrimoine vivant. Renée-Jeanne Bernier, animatrice de danses traditionnelles sera présente pour guider les pas de tous et chacun à la veillée de danse. Cet événement est financé par le Conseil du Patrimoine Vivant du Québec et le Gouvernement du Québec.

FÊTE NATIONALE

Un hommage au drapeau et une animation ambulante animée par des artistes locaux aura lieu le 23 juin, vers 17 h. Suivra ensuite un méchoui à la Halte Gourmande au coût de 20 $. Dès 19 h 30, sur la grande scène, aura lieu un discours patriotique et micro ouvert animé par Soami Reid Dufour. La population est invitée à apporter ses instruments.

Le 24 juin, dès 13 h auront lieu des activités familiales, des animations masques et marionnettes, puis de la musique avec des artistes locaux. Vers 17 h, à prix populaire, une fournée de pizzas à la Halte Gourmande. Puis vers 20 h, sur la grande scène, se produira un spectacle Soirée Canadienne du groupe Excavation et poésie.

Soirée canadienne, est un spectacle qui unit une musique néo-traditionnelle festive à des sujets engagés et rassembleurs. Compositions originales, touche de slam, de poésie racontée et des airs de reel bien connus. Le groupe est connu pour sa fougue, son ambiance festive et son contact intime avec le public.

Il est possible de trouver les programmations complètes des activités sur la page Facebook Développement St-Godard.