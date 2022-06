L'ensemble vocal Synergie en spectacle à Trois-Pistoles

C’est en plein air, au parc de l’église de Trois-Pistoles que s’épanouiront les voix de l’ensemble vocal Synergie. Le concert aura lieu le dimanche 12 juin à 14 h. En cas de pluie, l’événement sera reporté au 19 juin, même heure et même endroit.

La direction musicale est assurée par l’auteur-compositrice-interprète Leela et les choristes seront accompagnés au piano par Guillaume Aubertin. Le groupe prépare plusieurs chansons du répertoire populaire, allant de la chanson à la pop en passant par la musique soul.

Avec l’arrivée de Leela à la direction musicale il y a trois ans, le répertoire de l’ensemble vocal s’est dirigé vers la chanson pop, et l’objectif principal a été de le simplifier afin de pouvoir l’offrir à un plus grand nombre.

D’ailleurs, l’ensemble vocal espère que l’événement saura convaincre d’autres participants de rejoindre ses rangs dès la rentrée prochaine prévue en septembre.

On retrouvera parmi les œuvres interprétées, lors de ce concert, des chansons d’Ariane Moffatt, Katy Perry et Les Rita Mitsouko. L’événement se déroulera sous le thème de l’inclusion et de la diversité, et s’inscrit dans le cadre des festivités du 325e de la Ville de Trois-Pistoles.

L’ensemble vocal Synergie était dirigé précédemment par Guylaine Rousseau de 2015 à 2019 et de 2003 à 2014, l’ensemble portait le nom du chœur Art-Fa-des-Neiges sous la gouverne de Françoise Dubé. L’organisme poursuit toujours la longue tradition de chant chorale des Basques. Le chœur Art-Fa-des-Neiges a été fondé en 1983 par Jean-Pierre Gagnon. Ce dernier était à la tête des Roitelets pendant 15 ans, un ensemble de choristes fort connu.

Le spectacle est gratuit et ouvert à tous. Une contribution volontaire est suggérée, avec la possibilité de faire un virement Interac au 418 851-5710, mot de passe : chante. Les fonds amassés serviront à l’organisme pour soutenir leurs activités régulières.