Les sauces et les épices PAT BBQ encore parmi les Top 10 mondial

Primés comme meilleurs au monde, les produits de PAT BBQ se sont encore une fois démarqués en demeurant dans le top 10 au plus grand concours de sauces et épices BBQ au monde : l’American Royal world series à Kansas City qui se tenait récemment.

«Ce concours est un test à l’aveugle. Chaque table était composée de 6 juges qui devaient goûter chacun 5 ou 6 sauces ou RUB (épice à frotter). Ils se sont basés sur deux critères : l’apparence et le goût. Les sauces ou RUB étaient appliquées sur une longe de porc qui était ensuite cuite», explique Patrick Couturier, président de Pat BBQ.

Cette année, la sauce épicée qui s’est classée 1re au monde en 2018 a terminé en 5e position, après avoir récolté 4 notes parfaites sur 6 dans la catégorie « Hot tomato ». La « Mackroken » a aussi bien figuré, avec une 10e place.

Tout cela après Paris, Las Vegas, Vancouver, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Montréal. «Au BBQ Expo de Paris, en 3h, il ne restait plus rien. Le BBQ, c’est relativement nouveau pour les Français. Visiblement ils adorent ça », conclut Patrick Couturier, fier de demeurer dans le top 10 mondial.

À PROPOS

Fondée au 2015, Pat BBQ conçoit et produit annuellement avec ses 20 employés à son usine de L’Isle-Verte plus de 300 000 bouteilles des sauces et épices.