Opportunité d’embauche d’étudiants anglophones pour l’été

Le programme «Langues et Travail» de l’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup effectue son retour à l’été 2022. L’École de français offre aux entreprises de la région l’opportunité d’embaucher des étudiantes et étudiants ayant complété un programme d’immersion de cinq semaines en français langue seconde.

Ces Canadiens âgés de 18 à 30 ans sont à la recherche d’un emploi dans la région, entre la mi-juin et la fin aout. Cet emploi sera certainement un atout pour celles et ceux qui pourront poursuivre leur apprentissage de la langue française et découvrir la culture locale.

Le programme permet d’offrir aux employeurs une main-d’œuvre motivée et diversifiée. Soulignons que les employeurs participants bénéficient d’une subvention équivalente à 60 % du salaire minimum plus un dollar. Les entreprises auront accès à un bassin de 200 candidats potentiels.

Ces étudiants parlent tous anglais et français à différents niveaux et parfois même d’autres langues. Ils poursuivent des études universitaires dans les domaines des plus variés : sciences et génie, administration, tourisme, sciences sociales, éducation et plusieurs autres.

Une agente de projets du Cégep de Rivière-du-Loup est disponible afin d’aider employeurs et étudiants à cheminer jusqu’à l'entrevue d’embauche. Elle est également responsable de tous les aspects administratifs du programme. Pour plus d’information, il faut communiquer avec Valérie Bélanger de l’École de français au (418) 862-6903, poste 2623 ou par courriel à l’adresse [email protected]

Pour connaitre les détails et les avantages de participer au programme «Langues et Travail», il est possible de consulter le site web : https://ecoledefrancaisrdl.ca/summer-term/languages-at-work.