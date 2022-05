Feux verts pour la démolition du 435, rue Lafontaine 

La demande de démolition de la maison située au 435, rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup, est officiellement réputée possible et approuvée. Les promoteurs, qui souhaitent à terme construire un pub irlandais sur le terrain, au cœur du centre-ville, ont maintenant tous les feux verts nécessaires pour aller de l’avant.

Après que la Ville de Rivière-du-Loup ait donné son accord en avril, et que la MRC de Rivière-du-Loup ait adopté une résolution pour signifier son intention de ne pas s’opposer le 19 mai dernier, le ministère de la Culture et des Communications du Québec n’a pas non plus contesté la demande dans les derniers jours.

Selon Pascal Tremblay, directeur du service des communications à la Ville de Rivière-du-Loup, le ministère ne s’est pas prévalu de son pouvoir d’intervention dans le délai imparti, signe qu'il ne s'y opposait pas. La date limite pour se prononcer était le 26 mai.

La demande de démolition de ce bâtiment, qui a autrefois été la propriété du photographe Stanislas Belle, a été au cœur de débats ces derniers mois à Rivière-du-Loup. Malgré une certaine contestation publique, le projet des entrepreneurs Yves Gagnon et Yvan Thibault de détruire la maison pour bâtir un pub irlandais a toujours obtenu une grande quantité d’appuis au sein de la population.

Si la démolition est maintenant autorisée, du travail doit toujours être réalisé au niveau de l’urbanisme pour l’acceptation du projet de construction. Les démarches se poursuivent, et si tout se déroule comme prévu, le projet pourrait s’enclencher dans les prochains mois.