Troisième édition du festival des oiseaux de Rimouski

Du 24 au 29 mai, l’Observatoire d’Oiseaux de Rimouski (OOR) ouvre ses portes et propose une panoplie d’activités ornithologiques pendant toute la semaine. Le festival propose la découverte d’une grande diversité d’habitats et d’espèces d’oiseaux.



Le Festival d’Oiseaux de Rimouski, inauguré au printemps 2019, est né d’une volonté commune de plusieurs organismes de la région de Rimouski de mettre à profit plusieurs sites d’observation proches de la ville et exceptionnels à l’échelle du Québec.



Dans le cadre de ce festival, l’Observatoire d’Oiseaux de Rimouski (OOR) vise à faire découvrir l’ornithologie aux citoyens débutants et avancés, jeunes et moins jeunes. Pour cela, l’OOR informera les participants de ses différents suivis de migration qui étudient les déplacements d’oiseaux marins, de rapaces et de passereaux, et organise de nombreuses activités toute la semaine.



Par sa situation géographique, le Bas-Saint-Laurent offre des habitats de choix pour les oiseaux migrateurs, et ce, dans un rayon de quelques kilomètres autour de Rimouski. D’abord, le Parc national du Bic et son belvédère Raoul-Roy offre des conditions d’exception pour les oiseaux de proie, permettant leur identification accessible et amusante avec l’aide d’ornithologues chevronnés présents sur le site.



Quotidiennement, des milliers d’oiseaux marins sont aussi observés à partir du quai de Pointe-au-Père par l’équipe de l’OOR qui est disponible sur place pour ceux et celles qui ont une vision aiguisée et désirent observer cette migration impressionnante dans le fleuve.



Enfin, des maîtres-bagueurs professionnels sont aussi présents à la station de baguage du Rocher-Blanc afin de faire découvrir aux visiteurs de tous âges les techniques utilisées pour manipuler, poser des bagues et mesurer divers critères de la faune ailée avec, entre autres, une activité dédiée aux plus jeunes pendant la fin de semaine.



D’autres activités telles que des croisières aux oiseaux, des conférences, des jeux-questionnaires, une projection, un concours photo, un cours de photographie et plusieurs autres surprises sont prévues.