Près de 250 emplois disponibles pour les 15 à 30 ans

Le député Bernard Généreux a annoncé plus de 244 emplois disponibles pour les personnes de 15 à 30 ans de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, dans le cadre du programme Emplois d’été Canada (EÉC) le 9 mai dernier par voie de communiqué de presse. Ces postes représentent, pour les employeurs de la région, l’équivalent de 843 492 $ en salaires; une aide substantielle, compte tenu des répercussions de la pandémie mondiale subies au cours des deux dernières années.

Selon le débuté, depuis l’annonce, des dizaines de directeurs d’organismes et d’entreprises l’auraient contacté pour trouver des façons alternatives et originales de débusquer de la main-d’œuvre. Les responsables des ressources humaines peinent à combler les emplois vacants, particulièrement l’été. Il souligne que, déjà, des adaptations, des modifications et des accommodements doivent être faits en ce qui a trait aux services offerts en période estivale, les heures et les journées d’ouverture, afin de fonctionner à effectif réduit.

«Je constate que les lignes directrices du programme EÉC ne conviennent plus tout à fait à la réalité. J’ai avisé les gestionnaires et suggéré des changements à cet effet, mais en attendant, étant de nature positive, je souhaite qu’aucune organisation, institution muséale [ou autre] de MLKRDL ne soit pénalisée par un poste qui n’aurait pas été pourvu, faute de ressource», mentionne le député.

Il ajoute qu’il y en a littéralement pour tous les goûts et qu’il a personnellement lu la description de chacun des emplois. «On y retrouve des postes dans le domaine de la culture et de l’agriculture, de l’aide aux communautés, etc. On a besoin de l’énergie et du talent des 15-30 ans. Ils sont un puissant moteur de relance économique. C’est une opportunité de pouvoir valider un intérêt envers un métier ou une profession, bref c’est une occasion de transfert de connaissances et de réseautage extraordinaire. Concrètement, tout le monde y gagne», résume Bernard Généreux. »



Les emplois se trouvent sur la plateforme guichetemplois.gc.ca/jeunesse et sur l’application mobile du Guichet-Emplois.