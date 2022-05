Le Festival Bonjour la visite de retour en formule régulière

C’est lors d’une conférence de presse en compagnie d’invités et de dignitaires que les membres du comité organisateur du Festival Bonjour la visite ont procédé au dévoilement de la programmation pour l’été 2022.

Après une absence en 2020 et un horaire plus allégé en 2021, le festival sera de retour selon sa formule régulière du 4 au 7 août prochains, sous le chapiteau situé dans le stationnement de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

«C’est avec beaucoup de plaisir et de fébrilité que le comité organisateur travaille à préparer un événement inoubliable pour toute la population pascalienne et nos visiteurs», affirme Éric Lemelin, président de l’édition 2022.

Tout comme les années passées, le Festival propose une programmation qui saura combler les goûts de tous les membres de la famille: jeux gonflables et piscine de mousse, mini-golf, compétitions sportives, spectacles de musique variés et hauts en couleur, repas champêtres et 6 à 8 gastronomique.

Les détails de la programmation et de la billetterie seront publiés prochainement à la fois sur le site Web au www.festivalbonjourlavisite.com et sur la page Facebook du Festival.