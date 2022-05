Les travaux de lutte et d’éradication se poursuivent pour une 6e année

Les travaux de lutte à la berce du Caucase et à la berce sphondyle se poursuivent au Bas-Saint-Laurent par les organismes de bassins versants (OBV), et ce, pour une 6e saison. Le Collectif régional de développement et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) investissent chacun 20 000 $ pour leur réalisation.



La berce du Caucase et la berce sphondyle (commune) sont deux plantes exotiques envahissantes dont la sève contient des toxines qui peuvent causer des brûlures cutanées lorsque la peau est exposée au soleil. Le personnel des OBV est formé pour les extraire de façon efficace et sécuritaire avec les équipements de protection requis.

LA BERCE DU CAUCASE

La berce du Caucase est présente dans la majorité des territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent. Chaque année, des actions de lutte et de contrôle sont réalisées comme l’arrachage des plants avec extraction de la racine et la coupe des fleurs avant que les graines ne soient relâchées. Ces actions donnent des résultats et la berce du Caucase voit son expansion ralentie dans la région, d’où l’importance de poursuivre les interventions.

Si vous croyez apercevoir cette plante ou pour toute autre question relative à ce sujet, communiquez avec l’organisme de bassins versants près de chez vous: Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup: [email protected]; Organisme de bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent: [email protected]

LA BERCE SPHONDYLE

Présente dans les MRC de La Matapédia, La Mitis, La Matanie, Avignon et Rimouski-Neigette, la berce sphondyle se propage rapidement. L’Organisme de bassins versants Matapédia-Restigouche (OBVMR) et l’Organisme de bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) s’occupent des actions de repérage et d’extraction pour leur territoire respectif.

Si vous croyez apercevoir cette plante, communiquez avec votre municipalité ou avec l’OBV aux coordonnées suivantes: Organisme de bassins versants Matapédia-Restigouche: [email protected] ou [email protected]; Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent: [email protected]