Maxime Blanchette-Joncas accueille Louise Chabot dans le cadre de sa tournée sur l’assurance-emploi

Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, a accueilli Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville et porte-parole du Bloc Québécois en matière de Travail, Emploi, Développement de la main d’œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap, dans le cadre de sa tournée sur l’assurance-emploi. La rencontre, tenue à Rimouski, a rassemblé plusieurs acteurs régionaux dans le but d’échanger sur les enjeux pressants en matière d’emploi.

«Il est essentiel de rappeler au gouvernement l’urgence de réformer l’assurance-emploi dès maintenant, car le statu quo n’est plus possible. Le budget NPD-Libéral présenté le mois dernier ne prévoit absolument rien en lien avec une réforme complète de l’assurance-emploi, comme prévu dans la lettre de mandat de la ministre Qualtrough. La couverture de l’assurance-emploi doit être élargie au plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs : c’est une question d’équité. Ce budget les laisse tomber et c’est pourquoi nous allons continuer d’aller à leur rencontre et d’exiger une réforme immédiate de l’assurance-emploi », a déclaré Louise Chabot.

D’après Maxime Blanchette-Joncas, la pandémie a mis en évidence les failles du programme et l’urgence d’une réforme pour les travailleuses et travailleurs. «Rien qu’au Bas-Saint-Laurent, plus de 5 300 personnes étaient prestataires de l’assurance-emploi au mois dernier. C’est une réalité qui nous touche particulièrement ici, et la ministre et le gouvernement doivent entendre le message que nous lançons », affirme-t-il.

Il ajoute qu’il est anormal qu’encore aujourd’hui, les personnes qui travaillent dans nos industries saisonnières se retrouvent sans revenus entre la fin de leurs prestations d’assurance-emploi et leur retour au travail.

Les citoyens sont invités à signer la pétition en ligne afin que le ministre entende leur message pour réformer l’assurance-emploi au: https://www.louisechabot.quebec/tournee-assurance-emploi.