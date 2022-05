Le stationnement de nuit sera autorisé l’hiver prochain à Rivière-du-Loup 

À moins que des travaux de déneigement soient prévus, les citoyens louperivois auront l’autorisation de stationner leur voiture dans les rues durant la nuit, l’hiver prochain, sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup. Les élus ont adopté un changement de la réglementation en vigueur en ce sens, le 25 mai.

La Ville a ainsi pris la décision de suivre le pas de plusieurs municipalités et villes du Québec qui autorisent le stationnement de nuit en période hivernale, sous certaines conditions. Cette modification au règlement était demandée par des citoyens de Rivière-du-Loup depuis plusieurs années.

«Ce n’est pas un projet-pilote, a confirmé le maire Mario Bastille après la séance du conseil. Ça fait quelques années que nous sommes interpellés à ce sujet. On pense que ça peut bien fonctionner, puisqu’il n’y a pas de tempête tous les jours. On va voir comment ça va se dérouler et on va s’ajuster au besoin.»

Concrètement, le stationnement de nuit en période hivernale sera autorisé en tout temps dans un chemin public, sauf lorsque des travaux relatifs au déneigement seront décrétés par la Ville de Rivière-du-Loup.

Le Service technique et de l’environnement annoncera la tenue d’une opération de déneigement – et la ou les zone(s) visée(s) – au plus tard à 18 h par voie de communiqué, sur le site Internet de la ville ou sur la page Facebook.

Les élus se fient ainsi «à la bonne foi» et au bon jugement des citoyens lors des périodes de tempêtes. Mario Bastille ne ferme pas non plus la porte à un retour en arrière si la situation devait problématique pour le bon déroulement des opérations de déneigement.

«C’est certain qu’on veut se garder une vitesse de reculons si ça amène plus de problèmes […] Mais si on donne la permission aux gens de [se stationner], on s’attend qu’ils soient assez responsables pour réaliser qu’ils devront rentrer leur véhicule dans une cour quelque part si une importante accumulation de neige est prévue pendant la nuit.»

Depuis de nombreuses années, le stationnement de nuit (1 h à 7 h) était interdit entre les mois de décembre et mars afin de faciliter les opérations de déneigement. Les articles 51 et 52 du Règlement sur la circulation et le stationnement de Rivière-du-Loup peuvent être consultés sur le site Web de la Ville.