Pierre Laplante reçoit la médaille de la députée Amélie Dionne

Dans le cadre du Colloque de l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent le 13 mars, la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne a profité de l’occasion pour remettre la médaille de la députée de l’Assemblée nationale à Pierre Laplante pour sa longue carrière vouée au développement touristique de la région.

Lors du Souper-soirée «Découvertes du Bas-Saint-Laurent» un hommage a été rendu à Pierre Laplante, ancien directeur général de l’Association touristique régionale, soulignant sa carrière vouée au développement touristique tant sur la scène locale, régionale que provinciale. La députée s'est associée à cet hommage pour reconnaître la contribution exceptionnelle de M. Laplante en lui remettant la médaille de la députée de l’Assemblée nationale, devant plus de 175 personnes.

«La Médaille de l'Assemblée nationale est la plus haute distinction que je peux remettre à titre de députée. C'est un honneur pour moi de pouvoir la remettre à des ambassadeurs comme Pierre Laplante qui a laissé un héritage touristique, économique et social sans précédent et qui a contribué de façon significative au développement du Bas-Saint-Laurent», a souligné la députée aussi adjointe gouvernementale à la ministre du Tourisme.

Pierre Laplante a débuté sa carrière touristique dans les Basques où il a été le premier directeur de la Corporation touristique des Basques qui est devenue en 1998, le Centre local de développement des Basques. En 1999, qu’il a été nommé de directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2019.

«Pierre Laplante est assurément un bâtisseur. Grâce à sa force tranquille et à sa constance, il a su positionner le tourisme comme un secteur d’activité économique majeur au Bas-Saint-Laurent. Il a laissé derrière lui une Association touristique régionale florissante. Il allait de soi pour le conseil d’administration de Tourisme Bas-Saint-Laurent de souligner toutes ces années au service de l’industrie touristique lors desquelles M. Laplante a toujours œuvré en mode solution avec compétence et conviction», a déclaré Pierre Levesque, président-directeur de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Reconnaissant l’importance de la main-d’œuvre dans l’industrie touristique, Pierre Laplante a aussi fait partie du Conseil régional des partenaires du marché du travail. Parmi ses nombreuses implications, mentionnons le comité d’implantation du Parc national du Lac-Témiscouata, la table d’harmonisation du Parc national du Bic, la présidence de l’organisme Parc Bas-Saint-Laurent ainsi que son implication lors de la création de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

«C'est vraiment un grand plaisir d'avoir été honoré de cette manière par mes anciens collègues et par Tourisme Bas-Saint-Laurent, en recevant également la distinctive médaille de la députée. Cela me touche profondément, car j'ai toujours exercé mes fonctions avec engagement et enthousiasme, sans chercher de gratifications particulières. Je souhaite remercier, notre députée Amélie Dionne pour cette belle distinction et à toute l'équipe de Tourisme Bas-Saint-Laurent pour l’hommage que vous m’avez offert le 13 mars dernier», a partagé Pierre Laplante.