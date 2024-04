Un Louperivois récipiendaire d’une bourse d’excellence Hydro-Québec

Le Louperivois, Olivier Lepage, étudiant à la maitrise en génie électrique à l’Université de Sherbrooke s’est mérité une bourse d’excellence Hydro-Québec. Ce prix, d’une valeur de 28 000 $, lui permettra de réaliser son projet d’étude qui s’inscrit dans un développement en groupe d’un système de photodétection ultra précis pour les expériences physiques de particules.

«On peut imaginer la caméra d'un téléphone qui fait la taille d'un terrain de tennis (environ 250 mètres carrés), installé sous terre pour détecter des particules, qui permettrait de prouver l'existence de la matière sombre», explique l’étudiant. Sa partie dans ce projet global sera d’effectuer la migration de l’électronique vers une technologique plus récente afin d’améliorer les performances du système.

Cette bourse constitue un grand accomplissement pour Olivier Lepage. Il raconte que pendant ses études, il restait plutôt en retrait, sans participer à de plus grands projets afin de se concentrer sur ses travaux. «Cependant, depuis que je fais partie de mon groupe de recherche actuel (GRAMS3D), je me sens plus ouvert et plus motivé à explorer de nouveaux horizons dans mes projets», se réjouit-il.

Le Louperivois est fier que ses efforts aient porté fruit et est reconnaissant d’avoir décroché ce prix qui lui donnera l’occasion de pousser ses travaux encore plus loin.