Saint-Jean-de-la-Lande donne vie à son pont couvert

La municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande développe l’espace entourant le pont couvert Romain-Caron. Le maire, Léo-Paul Charest a confirmé qu’un premier segment d’une piste multifonctionnelle qui partirait de la frontière du Nouveau-Brunswick jusqu’au pont sera ouvert aux citoyens dès l’été.

Le projet, évalué à près de 100 000 $, vise à donner un endroit aux Jeannois pour pouvoir marcher et pédaler paisiblement. La piste pédestre et cyclable sera la continuité du sentier Méruimticook qui prend place au Nouveau-Brunswick. La première partie qui fera trois à quatre kilomètres de long longera le Lac Baker par la route des Chalets qui rejoindra la route du Lac Baker pour, ensuite, se rendre au pont couvert, au début du chemin Bellerive.

«À Saint-Jean-de-la-Lande on a quand même un pont couvert qui est unique, historique et bien conservé. C’est l’attrait touristique principal. C’est un endroit assez magnifique où il y a un beau ruisseau. On veut développer cet espace-là», confie M. Charest. Les travaux débuteront dès la semaine prochaine. Le maire estime qu’ils seront terminés un mois plus tard.

CE N’EST PAS TOUT…

Advenant que le circuit coûte moins cher que prévu, la municipalité a prévu mettre en place d’autres éléments pour vitaliser le pont. Avec la somme restante, le conseil souhaite installer une scène où les artistes de la municipalité pourraient performer pendant la saison estivale. De ce fait, Saint-Jean-de-la-Lande aimerait mettre en place une soirée culturelle. Un projet de cantine est aussi dans les plans.

«On veut développer beaucoup d’activités au pont couvert pour faire en sorte que ce soit le lieu de rencontre de la municipalité pendant la période estivale», mentionne M. Charest.

Une demande de subvention a aussi été effectuée pour installer une station de lavage près du pont. Cela permettrait autant aux personnes qui souhaitent se rendre sur le Lac Méruimticook qu’au Lac Baker d’en profiter. Le maire estime que la municipalité devrait avoir des nouvelles bientôt concernant ce dossier. Dans la mesure où les fonds seraient débloqués, la station prendrait place au cours des prochaines semaines.

Ainsi, le projet de piste multifonctionnelle «sera le premier développement d’un circuit important», assure Léo-Paul Charest qui confirme que d’autres phases suivront au fur et à mesure des subventions qui leur seront accordées. Le nom de la piste sera dévoilé lors de l’inauguration à l’été.