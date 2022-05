Pique-nique du Centre des Femmes du Témiscouata

Le Centre des Femmes du Témiscouata invite toutes les femmes de la population témiscouataine à un pique-nique pour clôturer l’année. L’activité aura lieu le mercredi 22 juin de 10 h à 14 h au Parc Clair Soleil du quartier Cabano à Témiscouata-sur-la-Lac.

Le Centre des Femmes invite les femmes à aller profiter de l'été qui arrive afin d’accueillir le solstice et souligner en toute simplicité, la féminité, la musique, puis la Journée nationale des peuples autochtones.

Un atelier participatif sera animé dès 10 h par Ginette Godin et accompagné de chants et de tambour par Jacinthe Marchand. Ce sera un échange sur le chemin du retour vers le féminin au naturel. Différentes expériences seront proposées afin d'honorer l'essence sacrée de la nature en soi et extérieure à soi.

Cet évènement est une façon d’explorer, créer des liens et vivre à sa façon. L’activité est gratuite pour toutes les femmes de la région, chacune doit apporter son repas. Pour participer, il faut s’inscrire au (418) 854-2399.