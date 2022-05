Une nouvelle signalisation sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup

Une nouvelle signalisation est entrée en vigueur le lundi 16 mai sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup. La mise en place d’arrêts obligatoires de part et d’autre de la rue des Cèdres vient d’une volonté de la Ville à sécuriser la traverse piétonnière à cet endroit.

Karine Plourde, conseillère aux communications à la Ville de Rivière-du-Loup indique que la mise en place de la nouvelle signalisation est permanente. C’est lors des travaux effectués au même endroit l’an dernier que la Ville a été alertée d’un problème d’achalandage. En se penchant sur la situation, il a été déterminé que la meilleure solution était de rajouter des arrêts obligatoires sur la rue Fraser à l’intersection de la rue des Cèdres.

Ainsi, les piétions pourront traverser plus rapidement pour se rendre à la résidence pour personnes âgées, à l’hôtel, au restaurant et aux autres commerces dans le secteur. Les usagers de la route utilisant la rue des Cèdres pourront aussi en profiter puisqu’ils pourront dorénavant s’engager plus rapidement à l’intersection sur la rue Fraser, surtout lors des heures plus achalandées.