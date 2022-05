Plus qu’un acheteur en lice pour l’Église de Saint-Paul-de-la-Croix

Même si l’Église de Saint-Paul-de-la-Croix est affichée à la somme modique de 501 $, les acheteurs potentiels se désintéressent du bâtiment. Le compte de taxes d’un peu plus de 40 000$ affilié à la bâtisse fait fuir les futurs acquéreurs.

C’est notamment ce que confirme Hélène Malenfant, directrice générale à la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. La valeur de l’église s’élève à plus de 1 M $, ainsi, les taxes sont calculées selon cette caractéristique. La taxe de bienvenue se chiffre à 22 921 $, les taxes municipales à 15 354 $, puis les taxes scolaires à environ 7 000 $.

Le président de la fabrique, Yval Castonguay, explique qu’une demande a été envoyée à la MRC pour faire descendre l’évaluation de l’église d’au moins 75 %. «Ça nous aiderait beaucoup au point de vue des acheteurs, ça serait beaucoup moins dispendieux», estime-t-il. L’évaluateur devrait annoncer la nouvelle valeur à la fabrique en début juin.

Près de 35 personnes ont démontré de l’intérêt pour acheter l’église, mais il n’en reste plus qu’un dans la course. Le président de la fabrique mentionne que le promoteur est très sérieux et qu’il attend la baisse de l’évaluation avant d’acquérir la bâtisse. Ce dernier ne souhaite pas encore dévoiler son projet.